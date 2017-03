MINNES DE DREPTE: Blomster på åstedet for terroraksjonen i London i forrige uke Foto: Matt Dunham (AP)

Ingen bevis for at London-angriper hadde bånd til IS

Britisk politi sier det så langt ikke er funnet bevis for at gjerningsmannen bak terroraksjonen i London hadde forbindelser til ekstremistgruppa IS.