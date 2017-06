Ingen enighet i juryen om Bill Cosby

ANNONSE

Juryen satt sammen i til sammen 30 timer før de underrettet dommer Steven O'Neill om at de ikke var i stand til å komme fram til en enstemmig kjennelse.

Dommeren har imidlertid sendt dem tilbake for å fortsette drøftingene i håp om at de blir enige.

Den berømte komikeren er tiltalt for seksuelle overgrep mot Andrea Constand.

Hans advokater hevder imidlertid at de var elskere og at de seksuelle forbindelsene var frivillig. Hun sier at Cosby ga henne piller som satte henne ut av spill før han voldtok henne.

Flere titalls kvinner har stått fram med anklager mot Cosby, men saken til Constand er den eneste som ikke er foreldet. (©NTB)