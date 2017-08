Innbyggere sør for Houston evakueres etter at et dike har brutt sammen

Innbyggere i Brazoria sør for Houston blir bedt om å komme seg unna umiddelbart etter at flommen har ødelagt et dike.

– Demningen ved Columbia Lakes er brutt sammen. KOM DERE VEKK NÅ, skriver myndighetene i Brazoria fylke på Twitter tirsdag.

Folk i området blir også bedt om kun å bruke mobiltelefonene til nødanrop fordi nettet bryter sammen som følge av stor trafikk.

– Vær vennlig å kun bruke telefonen til nødanrop, heter det i en annen Twitter-melding.

Området med de aktuelle innsjøene ligger sør for Houston, der store områder er oversvømmet som følge av enorme mengder nedbør i forbindelse med ekstremværet Harvey.

Samtidig har en stor demning i utkanten av Houston begynt å flomme over. Addicks-demningen er bygget for å hindre at elva Buffalo Bayou går over sine bredder, men nå er demningens kapasitet nådd, og vann har begynt å strømme ukontrollert utover områdene rundt vannreservoaret.

Det er første gang siden demningen ble bygd for snart 80 år siden, at den ikke greier å holde på vannmassene.

Det har vært forøkt å slippe vann ut fra vannreservoaret, men på grunn av fortsatt kraftig regnvær har vannet fortsatt å stige.

Vannet i ytterligere et vannreservoar, Barker, som er bygd med samme formål som Addicks, er også faretruende høyt.