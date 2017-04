KJEMPER MOT IS: Her lader en irakisk soldat geværet sitt under kamper mot IS i Mosul. Foto: Ahmad Al-rubaye (AFP)

Irakisk militærtjenestemann: IS har utført klorgassangrep i Vest-Mosul

IS-krigere skal ha utført et angrep med klorgass mot en nylig gjenerobret del av Vest-Mosul, ifølge en tjenestemann i den irakiske hæren.