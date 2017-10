Irakiske kurdere åpner for samtaler med regjeringen etter tilbaketog

Kurdiske myndigheter i Irak ønsker forhandlinger. Det skjer etter at Iraks hær har tatt kontroll over flere områder i nord fra kurderne, også flere oljeanlegg.

– Den regionale kurdiske regjeringen hilsen velkommen initiativet fra statsminister Haider al-Abadi om å starte forhandlinger innenfor grunnlovens rammer for å løse utestående spørsmål, heter det i en uttalelse fra den kurdiske forsamlingen i Arbil.

De kurdiske peshmerga-soldatene har trukket seg tilbake, etter hvert som regjeringsstyrkene rykker fram og strammer grepet om tidligere kurdiskdominerte områder.

Olje

Avdelinger fra regjeringshæren rykket torsdag fram mot oljefeltene ved Ain Zala i området Zumar, nordvest for Mosul. Her ble kontorene til operatørselskapet satt under irakisk kontroll. Peshmerga-styrkene skal ha trukket seg tilbake uten å gjøre motstand, heter det i meldinger fra området.

Mandag denne uken rykket regjeringsstyrkene overraskende offensivt fram mot de kurdiske krigerne. Målet var å få kontroll over deler av Irak der kurderne har ønsket å bryte ut og danne en egen kurdisk stat. De irakiske styrkene sikret seg blant annet styringen over den oljerike provinsen Kirkuk. Olje er Iraks viktigste inntektskilde.

Operasjonen ble beordret av statsminister Haider al-Abadi, som svar på folkeavstemningen om kurdisk selvstyre og løsrivelse fra Irak.

Tyrkia fornøyd

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu er godt fornøyd med den irakiske regjeringshærens framrykking. Han sier at Iraks kontroll over Kirkuk retter opp den «feilen» kurderne gjorde ved å holde folkeavstemning om løsrivelse.

Tyrkia har gode naboforhold til de kurdiske selvstyremyndighetene i Irak, men ba dem innstendig om ikke å holde folkeavstemning. Cavusoglu sier at de kurdiske lederne gjorde en grov feilvurdering og avviste tyrkiske anmodninger.

– De trodde de kunne få enda større kontroll, men mislyktes. De trodde de skulle forene kurderne, men det motsatte skjedde. De har snarere skapt splittelse blant irakiske kurdere. Nå er bare kaos og forvirring, sier den tyrkiske utenriksministeren.

Benyttet muligheten

Kurderne var raske med å ta kontrollen over Kirkuk i 2014, da de irakiske regjeringsstyrkene flyktet hals over hodet fra de raskt framrykkende IS-krigerne.

Meldinger fra kurdisk hold om at den regjeringsstøttede sjiamilitsen PMF skal ha trukket seg ut av Kirkuk er ikke bekreftet av andre kilder. Natt til torsdag lokal tid meldte den kurdiske nyhetsportalen Rudaw at militsen har trukket seg tilbake fra flere byer i provinsen.

Statsminister Haider al-Abadi skal ha beordret alle væpnede styrker, bortsett fra det irakiske militæret og det føderale politiet, til å trekke seg ut av alle urbane områder i Kirkuk.

Tusenvis av kurdere la mandag på flukt fra den omstridte oljebyen og satte kursen mot de kurdiskkontrollerte byene Sulaimaniya og Arbil. Et døgn senere dro de fleste tilbake til Kirkuk.

(©NTB)

Mest sett siste uken