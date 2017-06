ANNONSE

En iransk fisker er drept av den saudiarabiske kystvakten, opplyser den iranske regjeringen. Kystvakten mener mannen tok seg inn i saudiarabisk farvann.

Det er det iranske innenriksdepartementet som kommer med opplysningene om fiskeren.

– To fiskebåter som var ute i Persiabukta, kom ut av kurs i høye bølger. Den saudiarabiske kystvakten sier båtene kom inn i landets farvann og at de drepte en av fiskerne, sier Majid Aghababaie i departementet i uttalelse gjengitt i iranske medier.

Iran og Saudi-Arabia står steilt mot hverandre i regionen. Spenningsnivået har økt i forbindelse med den diplomatiske krisen rundt Qatar, som beskyldes for å støtte terrorisme. Saudi-Arabia og landets allierte i området kritiserer også Qatar for å ha for nære bånd til Iran.

(©NTB)

