Iran kritiserer Vesten, men hyller Sverige

Sveriges statsminister Stefan Löfven besøker denne uken Iran, og mottar i den forbindelse skryt fra landets øverste og åndelige leder, tidligere president ayatollah Ali Khamenei.

Khamenei, som har vært øverste leder i Iran siden 1989, sa lørdag at USA og de vestlige landene ses på med mistenksomhet i Midtøsten på grunn av deres innblanding i regionen.

Sverige, på den andre siden, har ifølge ayatollahen en høy stilling blant iranerne, og sees på som en hederlig økonomisk partner.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters lørdag kveld.

- Et godt rykte i vårt folks øyne

- USA og mange europeiske makter har spilt en rolle i å forårsake traumatiske hendelser i Syria og Irak. Folket i denne regionen er klar over denne innblandingen, og er med god grunn skeptiske, sa ayatollah Ali Khamenei ifølge iransk tv.

- Sverige har, på grunn av det lange forholdet deres til Iran, et godt rykte i vårt folks øyne. Nasjonenes optimisme overfor hverandre vil være en grobunn for utviklingen av samarbeid, sa han videre.

For med Sveriges jevnlige kritikk av USAs utenrikspolitikk de siste årene, har landet hatt et relativt godt forhold til den islamistiske nasjonen, skriver Reuters.

Forpliktelser

Under Löfvens besøk har de to landene forpliktet hverandre å samarbeide på områder som vitenskap og teknologi, utdanning, forskning, samferdsel, telekommunikasjon og kvinne- og familiepolitikk.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

HYLLER SVERIGE: Ayatollah Ali Khamenei sier at han ser på Sverige som en naturlig samarbeidsnasjon, og hyller landet for deres moderate linje i internasjonal politikk.

Khamenei poengterte at Irans samarbeidsavtaler med andre land ikke er blitt fulgt opp, men sa at han håper det samme ikke vil være tilfelle med Sverige.

- Vi vet at du er en handlingens mann, og håper at du vil opptre på en måte så avtalene ikke bare forblir på papiret, var ayatollahens budskap til den svenske statsministeren.

Hyllet Sveriges politiske linje

Under statsbesøket har Löfven også møtt Irans president Hassan Rouhani, som hyllet Sveriges «moderate linje» i internasjonal politikk - ikke minst Sveriges støtte til Irans forhandlinger med verdensmaktene som førte til den såkalte atomavtalen i 2015, som skal begrense Teherans atomprogram mot at de økonomiske sanksjonene mot landet stanses.

Tidligere denne uken gikk ayatollah Ali Khomenei ut og sa at han var «takknemlig for at Donald Trump hadde avslørt USAs sanne ansikt».