Et bilde fra en video lagt ut på nett i mai skal vise IS-krigere som nylig sluttet seg til ekstremistgruppa under trening ved Deir al-Zor. Iran tok søndag i bruk mellomdistanseraketter i et angrep mot treningsleire i området. Foto: Uncredited (AP)

Iran skyter raketter mot mål i Syria

Rakettene er skutt fra baser vest i Iran.