Iran tester nytt missil – til tross for advarsler fra USA

Bilder på iransk TV viser testing av et nytt missil, til tross for at USA har advart mot nettopp dette.

Det nyutviklede Khoramshahr-missilet ble avduket av den iranske revolusjonsgarden fredag. Missilet har angivelig en rekkevidde på 2.000 kilometer og kan nå store deler av Midtøsten, inkludert Israel.

Lørdag viste TV-bilder en testoppskytning av missilet, men det ble ikke opplyst når oppskytningen fant sted. Fredag sa iranske myndigheter at de «snart» ville gjennomføre en test.

Trosser advarsler

Den seneste utviklingen i Iran ses på som en direkte utfordring til USA og president Donald Trump, som nylig innførte sanksjoner mot dem som er involvert i Irans missilprogram og de som handler med dem.

Tidligere har missiloppskytninger både ført til nye sanksjoner og anklager om at rakettprogrammet er i strid med atomavtalen fra 2015 mellom Iran og stormaktene.

– Flause

Presidenten skal etter planen redegjøre for Kongressen om hvorvidt han mener Iran følger avtalen eller ikke 15. oktober.

Trump har ved gjentatte anledninger kritisert atomavtalen, og lørdagens test kan gi ham nytt grunnlag for å si den opp. Senest under sin omdiskuterte tale til FNs hovedforsamling denne uken, kalte Trump avtalen for en «flause» og «en av de verste avtalene» USA noen gang har inngått.

Det var forgjengeren, Barack Obama, som inngikk avtalen.

– Spør ikke om tillatelse

Irans president Hassan Rouhani hadde kort tid i forveien sagt at Iran vil fortsette å utvikle sitt rakettprogram.

– Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale.

–Vi skal styrke ikke bare rakettene våre, men også flyvåpenet, hæren og marinen. Når det gjelder å forsvare landet vårt, vil vi ikke spørre noen om tillatelse, sa Rouhani videre.

