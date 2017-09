Irma: Her flyr de rett gjennom tidenes verste orkan

Ødeleggelsene etter Irma kan bli enorme.

NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - har som oppgave å undersøke og forutse klimaforandringer. I videoen over er det et par hardhauser fra NOAA som setter flynesen rett inn i Irma, den verste orkanen som er registrert å herje i Atlanterhavet.

Irma er en kategori 5 orkan og medfører vindhastigheter på opp mot 1000 meter/sekund - det vil si 360 km/t.

Bølger på 12 meter er ventet, og vannivået vil stige en rekke steder. Natt til onsdag traff Irma Antigua og Barbuda i Karibia, og ødeleggelsene er ventet å bli svært store flere steder.

Fakta: Fakta om orkaner

* Orkanen Irma er en kategori 5-orkan, har vindkast på opp mot 100 meter i sekundet og er den kraftigste som noen gang er registrert i Atlanterhavet. * Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen. * Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig. * Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 og 500 km. I syklonens øye kan det være helt vindstille. * Det er ikke bare vinden som forårsaker skade, men også det kraftige regnet og flombølger som skyller inn over kystområdene. * I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet. * En kategori 1-orkan har vindhastighet på 32,5 til 42,4 meter i sekundet. * Kategori 2: 42,5-48,9 m/s. * Kategori 3: 50-57,9 m/s. * Kategori 4: 58-68,9 m/s. * Kategori 5: Over 69 m/s. (Kilde: Store norske leksikon, Ritzau, NTB)