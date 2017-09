IS-leder gir lyd fra seg

IS legger ut et lydopptak med sin leder Abu Bakr al-Baghdadi, melder Reuters.

Det 46 minutter lange opptaket er sluppet via nettstedet Al-Furqan, som står IS nær, og som tidligere er brukt som kanal for budskap fra topplederen i terrororganisasjonen.

Det er ingenting ved lydsporet som angir noen dato for opptaket, men Baghdadi refererer blant annet til Nord-Koreas trusler mot Japan og USA.

Publiseringen kommer på en tid da det er mye spekulasjon om hvorvidt den tilbaketrukne IS-lederen fortsatt er i live etter de mange tilbakeslagene organisasjonen har opplevd i Irak og Syria de siste månedene.

Rykter om død



I juli hevdet eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) å ha mottatt «bekreftet informasjon» fra IS-kommandanter om at lederen er drept.

Russland opplyste i midten i juni at Baghdadi kunne ha blitt drept i et russisk flyangrep i Syria i slutten av mai.

Både irakisk og kurdisk etterretning mener derimot IS-lederen er i live. Det samme gjør den amerikanske generalen som leder kampen mot IS. Generalløytnant Stephen Townsen tror gruppens leder al-Baghdadi er i live og gjemmer seg i Eufrat-regionen.

Townsend innrømmet overfor pressen for fire uker siden at han ikke vet nøyaktig hvor Baghdadi befinner seg, men han tror IS-lederen har flyktet sammen med andre soldater til Eufrat-regionen som strekker seg fra Syria til Irak.

- Når vi finner han, vil vi sannsynligvis prøve å drepe ham. Det er nok ikke verdt å prøve å fange ham.

Dusør



USA har utlovet en dusør på 25 millioner dollar, nærmere 210 millioner kroner, for Baghdadi, som ikke har vært sett offentlig siden han proklamerte opprettelsen av et IS-kalifat i Syria og Irak i 2014.

Det siste lydopptaket som kom med al-Baghdadi, ble sluppet i novemeber i fjor.

I årene siden har det gjentatte ganger blitt hevdet at IS-lederen er drept, men uten at dette noensinne er bekreftet.

Fakta: Fakta om Abu Bakr al-Baghdadi

* Leder for den ytterliggående islamistgruppa IS. Kaller seg «kalif» over verdens muslimer. * Skal være født 28. juli 1971 i Samarra i Irak under navnet Ibrahim al-Badri al-Samarrai. * Satt i amerikansk fangenskap under Irak-krigen. * Sluttet seg til opprørsgrupper og steg i gradene gjennom 2000-tallet. * Ble i 2010 leder for Den islamske staten i Irak (ISI), også kalt al-Qaida i Irak (AQI). Al-Qaida tok senere avstand fra dem på grunn av gruppas overdrevne voldsbruk. * Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten). * Da Baghdadi i juni 2014 i en tale i Nuri-moskeen i Mosul proklamerte opprettelsen av Den islamske staten (IS), erklærte han seg som «kalif Ibrahim». * Han ikke vært sett offentlig siden, og gjentatte ganger har det kommet ubekreftede meldinger om at han er drept. (NTB)

