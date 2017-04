ANNONSE

Iraks visepresident Ayad Allaw fikk informasjon om samtale mellom terrororganisasjonene på mandag, skriver TV 2.

– Diskusjonene har startet nå. Det verserer meldinger mellom IS-lederen Abu Bakr al Baghdadi og al-Qaida-lederen Ayman al Zawahiri, forteller visepresidenten.

Har tidligere erklært krig mot IS



De to organisasjonene var en gang ett, inntil de brøt i 2014 og det oppstod en bitter kamp om rekrutter, våpen og penger, opplyser kanalen.

Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.

Ayman al-Zawahiri, som tok over som al-Qaida-leder etter Osama bin Ladens død, erklærte for to år siden krig mot Den islamske stat, men om opplysningene til visepresidenten stemmer er dette nå en saga blott.

- IS mister grepet om store områder

Ved inngangen av 2015 kontrollerte IS 90.800 kvadratkilometer i Irak og Syria. Ved utgangen av 2016 er tallet redusert til 60.400. Mer enn halvparten av arealene ble tatt fra IS i fjor, ifølge analysebyrået IHS Markit sin konfliktovervåking:

- IS har aldri tidligere mistet grepet om så store områder som i 2016, inkludert nøkkelområder som var sentrale for gjennomføringen av deres plan for opprettelsen av en egen stat, sier Columb Strack i IHS Markit.

Rapporten som tidligere i år ble lagt frem viste at områdene til IS krympet fra 90.800 til 78.000 kvadratkilometer i 2015 og videre ned til 60.400 i løpet av 2016. Områdene som nå kontrolleres av ekstremistgruppen er på størrelse med Buskerud og Oppland fylker, mens arealet de har tapt er litt større enn Hedmark.