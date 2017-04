ANNONSE

Israelske statsborgere får ikke lov til å krysse grensa ved Taba, men de som oppholder seg på Sinai-halvøya får lov til å returnere til Israel, opplyser Israels etterretningsminister Yisrael Katz i en kunngjøring.

Ifølge den israelske avisen Haaretz får utenlandske statsborgere imidlertid lov til å krysse grensen.

Beslutningen ble tatt etter at israelske myndigheter fikk konkret informasjon om et planlagt angrep mot israelske mål i Sinai-området. Det etterfølger to dødelige bombeangrep mot koptisk-kristne kirker i Egypt dagen før.

Kunngjøringen fra Katz og forsvarsminister Avigdor Lieberman viser til økt IS-aktivitet på Sinai-halvøya, som er et yndet feriemål for mange israelere under den jødiske påskefeiringen.

Kort tid etter at grenseovergangen ble stengt, ble det avfyrt en rakett fra egyptisk side og inn i Israel, men denne gjorde ikke skade.