VIL STILNE MUSLIMSKE BØNNEROP: Israels forlevalgte har vedtatt et lovforslag som totalforbyr bønnerop over høyttaler fra moskeenes minareter. Forslaget må gjennom ytterligere to avstemninger i Knesset før det trer i kraft. Foto: Ariel Schalit (AP)

Israels folkevalgte vil forby bønnerop fra moskeer

Nasjonalforsamlingen i Israel går inn for et kontroversielt forbud mot bønnerop over høyttaler fra moskeer.