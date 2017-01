It-konsulent Morten drepte kona og fire barn

ANNONSE

Dansk politi etterforsker fremdeles drapene i Ulstrup mandag. Samtidig er lokalsamfunnet i sjokk etter å ha mistet gode venner og kolleger.

Politiet mener at 45 år gamle Morten Nielsen drepte sin kone Trine (42) og barna Josefine (16), Magnus (11), Cirkeline (6) og Marius (3) før han tok sitt eget liv. De ble alle funnet døde i deres hjem mandag ettermiddag, skriver danske BT.

- Han var en stille og rolig fyr. Han var ikke typen som kom og snakket med deg, men han snakket gjerne hvis du kom bort, forteller en nabo til BT. Han sier at de virket «helt normale» og at det alltid var pent og ordentlig rundt huset deres.

ETTERFORSKER: Politiet etterforsker drapene. Her er teknikere på vei inn i huset i Ulstrup der familien ble funnet døde.

- I sjokk



Naboen forteller at han selv ikke kjente familien godt, men at han kjenner deres venner. - Folk fatter ikke hva som har skjedd. Mange av de som bodde tett på familien kan ikke forstå det. De er i sjokk, sier han.

Så langt har det ikke kommet opplysninger om hvorfor it-konsulenten drepte sin kone og sine barn. Politiet har imidlertid avvist påstander om at de kan ha blitt drept av gass.

Minnestunder



Ulstrup er et lokalsamfunn med 2000 mennesker. Favrskov kommune har etablert et kriseteam og svært mange skal ha tatt i bruk dette teamet. Familien var aktive både ved Ulstrup skole, ved kirken, ved barnehagen, i håndball og i fotball. Mange steder i Ulstrup flagges det nå på halv stang.

Ved Favrskov Gymnasium ble det tirsdag holdt minnestund og et minutts stillhet for eleven Josefine (16) og hennes familie. Samme ettermiddag spilte Ulstrups U12 håndballag til ære for Magnus (11) som aldri igjen skal spille i rød trøye. Etterpå spilte Ulstrups damelag der Josefine var aktiv. Hallen var full av tilskuere og mange gråt, skriver BT.