IT-skandale i Sverige kan felle den svenske regjeringen

Hemmelige svenske identiteter kan ha kommet på avveie fra det svenske transporttilsynet. Nå åpner opposisjonen for mistillitsforslag mot regjeringen.

– For Moderaterna sin del kan det bli aktuelt å stille mistillitsforslag mot en eller flere statsråder som ikke har tatt ansvar i sikkerhetsskandalen, sier partileder for Moderaterna, Anna Kinberg Batra.

Flere andre partier har kommet med lignende uttalelser, deriblant Senterpartiets Annie Lööf og Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet.

I januar måtte Maria Ågren, lederen for det svenske transporttilsynet Transportstyrelsen, gå av uten at det ble oppgitt noen grunn. 6. juli kom det fram at Ågren hadde erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner.

Bakgrunnen er at Ågren i 2015 besluttet at det kunne gjøres avvik fra lovene som beskytter sensitiv informasjon hos Transportstyrelsen.

Dermed kan sensitiv informasjon som gjør det mulig å spore opp personer med hemmelig identitet og adresse ha kommet på avveie.

Den svenske statsministeren Stefan Löfven har nå kommentert saken for første gang.

– Det er et havari som skjedd i Transportstyrelsen. Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen og sikret at relevante myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadene, sier han i en uttalelse.

Mandag skal Löfven holde en pressekonferanse om situasjonen.