Italienske medier: – Mange døde etter at snøskred traff hotell

Mange mennesker er omkommet etter at et snøskred traff et hotell i Italia etter jordskjelvene i landet onsdag, ifølge italienske medier.

Hotellet er ødelagt av skredet, melder italienske Corriere på nett.

Det skal ha bodd mellom 20 og 30 personer på overnattingsstedet da skredet rammet.

Ifølge guvernøren i provinsen ble hotellet flyttet 10 meter, skriver Republica.

- Det er mange døde, sier Antonio Crocetta i en alpin redningsgruppe som har prøvd å ta seg fram til hotellet. To personer er reddet, og det er ikke kjent hvor mange som er savnet.

Mellom 20 og 30 gjester skal ha bodd på hotellet i byen Farindola i Abruzzo-regionen, skriver La Repubblica.

På grunn av vanskelige forhold kom ikke redningsmannskaper fram til hotellet før ved 4-tiden natt til torsdag. Hele hotellet ble tatt av skredet og flyttet ti meter, ifølge avisa.

I løpet av fire timer rammet fire jordskjelv, alle med en styrke på mer enn fem, sentrale deler av Italia onsdag. (©NTB)

Prayers for all victims of #Earthquake and #Avalanche in #GranSasso park region of central #Italy, including guests at Hotel #Rigopiano. pic.twitter.com/O1Tj7e25bX