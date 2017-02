Jagland stiller spørsmål ved påstander om russisk hacking

ANNONSE

Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten la nylig fram trusselvurderinger med hovedvekt på hvilken angivelig trussel Russland utgjør mot Norge, først og fremst gjennom hacking og spredning av desinformasjon i det digitale rom.

– I flere år har Russland infiltrert sosiale nettverk for å påvirke opinionen og brukt dette som et utgangspunkt for å spre desinformasjon og sjikane. Basert på Russlands aktivitet og kapasitet må vi tro at de sitter på informasjon som de kan bruke til å påvirke politiske prosesser og valg i andre land, sa Morten Haga Lunde da han la fram trusselvurderingen i forrige uke.

Tidligere i måneden advarte også PST-sjef Benedicte Bjørnland mot russisk hacking og desinformasjon i det digitale rom og slo fast at "russisk etterretning utgjør en økt trussel i Norge".

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland advarer mot å ta påstandene for god fisk og mener mediene bør stille spørsmål ved påstandene fra blant andre Etterretningstjenesten og PST.

– Jeg er forundret over hvordan norsk presse lydig referer alle påstander om hacking og fake news, og at alt kommer fra Russland. Mye kommer sikkert fra Russland, men det er også mye informasjon der ute som peker i andre retninger. Mitt kontor følger dette nøye og det er mye interessant å fange opp, skriver Jagland på Facebook.

– Etter valget av Trump er det viktigere enn før å stå opp for den frie presse. Men da må pressen være i stand til å stille de rette spørsmålene og rapportere korrekt i stedet for å bli rapportører, mener Europarådets generalsekretær.