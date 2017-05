Jemen erklærer unntakstilstand som følge av kolera

ANNONSE

Helsedepartementet, som drives av Houthi-opprørerne, melder at myndighetene ikke greier å få kontroll over utbruddet og ber om internasjonal hjelp.

De siste dagene har en rekke internasjonale organisasjoner kommet med kraftige advarsler om at en ny katastrofe er i ferd med å ramme det krigsherjede landet. Antall personer som har dødd av kolera, har steget raskt. Lørdag var det registrert 115 døde og 8.500 smittede siden 27. april, ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Det er det andre kolerautbruddet i Jemen på mindre enn ett år. Det kommer samtidig som landet står overfor en omfattende sultkatastrofe.

Både kolerautbruddet og sultkatastrofen er knyttet til den to år lange borgerkrigen mellom lokale houthi-opprørere og styrker som er lojale mot den internasjonalt anerkjente regjeringen. Regjeringsstyrkene ble fordrevet fra hovedstaden Sanaa av houthiene for over to år siden.

Krigen ble kraftig opptrappet da Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske land i regionen gikk inn i krigen på regjeringens side for å demme opp for den iranskstøttede houthi-militsen.

