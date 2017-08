NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer angrepet i Barcelona i Spania.

– Jeg fordømmer det forferdelige angrepet i Barcelona. Mine tanker går til alle berørte. Vi står samlet i kampen mot terror, skriver Stoltenberg på Twitter knappe halvannen time etter den første meldingen om angrepet i Barcelona.

Utenriksdepartementet (UD) har ikke fått noen meldinger om at nordmenn er direkte rammet etter Barcelona-terroren.

- Vi har ikke fått noen indikasjoner på det. Men som alltid ber vi om at personer som er i området om å ta kontakt med familie og pårørende for å informere om at de er i sikkerhet, sier pressevakt Ane Lunde til Nettavisen.

- Det er også viktig at reisende forholder seg til råd fra lokale myndigheter og øvrige anvisninger. Dette er informasjon som ofte gjengis i internasjonale medier, så det skal ikke være noen fare om du ikke kan spansk.

