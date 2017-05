Jente (10) ble voldtatt - kjemper for å få ta abort

ANNONSE

Etter gjentatte ganger å ha blitt voldtatt av stefaren sin blir den indiske jenta på 10 år gravid, skriver BBC.

Nå har et helt panel av leger i India gått sammen for å diskutere vedrørende den unge jenta får en abort eller ikke.

Hun har knappe 4 måneder igjen av svangerskapet, og ifølge indisk lov er det ikke mulig å ta abort etter 20 uker, så sant ikke mors liv står i fare.

UTBREDT: Mer enn 53 prosent av barn i India har opplevd seksuelle overgrep, og studenter i India har jevnlig protester.

Nå har jenta gått rettens vei, og det er her det blir avgjort om hun får ta abort etter overgrepet, eller ikke. Legenes konkklusjon kommer til å veie tungt i retten, slik det har blitt gjort i andre saker som omhandler seksuelle overgrep av jenter som har blitt gravide.

Seksuelle overgrep er et økende problem i India, og blant annet barneprostisusjon har blitt en industri.

Jonatan Alfvén jobber for den svenske organisasjonen LoveNepal arbeider for fullt med å hjelpe - og frigi de unge jentene.

For å holde jentene undertrykket senker man taket i rommene til en høyde på 1,4 meter. Jonatan forteller til Expressen at mange blir gravide og får unger. Unger som må se på at sine mødre blir voldtatt for å venne dem til livet som venter dem.