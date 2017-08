Minst fem skal være skadd og politiet skal ha funnet flere våpen i bilen.

Artikkelen oppdateres.

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP) skal minst fem personer være skadd etter at en bil kjørte inn i en pizzarestaurant øst i Paris.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal det være åtter personer som er skadd. De melder også at sjåføren skal være pågrepet.

Hendelsen skal ifølge den franske TV-stasjonen BFM ha skjedd i La Ferte-sous-Jouarre, en liten by med 450 innbyggere som ligger cirka 65 km nord-øst for Paris. Hendelsen skal ha skjedd like etter klokken 22.00 mandag kveld.

Britiske BBC, som også gjengir BFM, melder at sjåføren skal ha kjørt inn i restauranten med vilje, men det er ingen offentlige bekreftelser på dette. Den franske avisen Le Parisien skriver at den pågrepne sjåføren skal ha hevdet at hendelsen ikke er «en terrorhendelse».

Den franske TV-kanalen skriver også at det var en BMW som kjørte inn i pizzarestauranten. Sjåføren skal ifølge BBC være en mann på 39 år som skal ha ønsket å ta sitt eget liv.

Den britiske statskanalen melder også at politiet skal ha funnet flere våpen i bilen.

BREAKING: Police: 1 girl dead, at least 5 people injured after driver rams into patrons at pizza restaurant east of Paris. — The Associated Press (@AP) August 14, 2017