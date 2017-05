Jihadister sprer video av angivelig selvmordsbomber

ANNONSE

Ingen har tatt offisielt ansvar for terrorangrepet i Manchester, og politiet advarer mot å spekulere. På nett blir angrepet feiret blant jihadister. I en video lekket, hevder en mann å stå bak angrepet, men det er ikke bekreftet at denne mannen faktisk er selvmordsbomberen i Manchester.

– I Allahs navn, dette er bare begynnelsen. Den islamske stats løver innleder nå angrep mot korsfarerne, sier mannen på gebrokkent engelsk i videoen som er lekket på Twitter:

Mannen har et skjerf foran ansiktet, sitter foran et svart IS-flagg og viser deretter opp en plakat med teksten «Manchester 22.5.2017".

Den 16 sekunder lange videoen dukket opp på flere jihadistiske nettsteder tirsdag, og den ble raskt spredt av ytterliggående islamister via sosiale medier.

Videoen ble også fanget opp av SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.

IS-tilhengere sier at angrepet er hevn for Storbritannias krig mot IS i Irak og Styria, skriver The Telegraph, som også omtaler videoen.

Britisk politi bekrefter at det var en selvmordsbomber som sto bak angrepet utenfor Manchester Arena, men advarer mot spekulasjoner. 22 personer er bekreftet drept.

– Vi vil be folk om ikke å spekulere i hvem dette var eller spre navn. Det er en omfattende etterforskning på gang, sa politisjefen i Manchester, Ian Hopkins, tirsdag.