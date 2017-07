NEW YORK (Nettavisen): Carmen Cincotti spiste 62 pølser med brød på bare ti minutter, men måtte ta til takke med andreplassen i den berømte spisekonkurransen hos Nathan’s Famous i New York.

Joey Chestnut presset nemlig ned hele 72 pølser med brød. Hans tiende seier i den årlige konkurransen ble dermed av den soleklare sorten.

Mannen fra San Jose i California vant også i fjor, da han forbedret sin egen rekord og slukte 70 pølser. Da tok han tilbake kronen fra Matt Stonie, som tirsdag ble nummer tre med 48 pølser i brød, ifølge NBC News.

"Joey Chestnut is eating faster than I've ever seen before" - 42 dogs in with 5:30 min to go! #NathansHotDogEatingContest @PIX11News pic.twitter.com/bhSCs53rI2