John McCain ble den store snakkisen etter Comey-høringen

NEW YORK (Nettavisen): «Realt spørsmål: Er John McCain ok?» skriver MSNBCs anker Joy Reid på Twitter.

«Uansett hva du mener om spørsmålene fra alle andre senatorer i komiteen, ga de alle mening. McCains bemerkninger skilte seg ut der», påpeker Reids kollega Rachel Maddow.

«Jeg sier dette med oppriktig bekymring og en fortid i helsetjenesten. Kan staben sørge for at senator John McCain får en medisinsk undersøkelse?», skriver en annen twitterbruker.

Senator John McCain er en respektert politiker med enorm erfaring, men hans utspørring av tidligere FBI-direktør James Comey var det vanskelig å forstå.

Denne merkelige seansen skjedde mot slutten av høringen i Senatets etterretningskomité, hvor tidligere FBI-direktør James Comey torsdag vitnet om sine interaksjoner med president Donald Trump. Komiteen etterforsker Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget.

McCain rotet med navn og omtalte Comey som president, og sa at det ikke var nok informasjon til å konkludere om man skulle ta ut tiltale mot Comey, mens Comey ikke tok ut tiltale mot Clinton.

Den tidligere FBI-direktøren forsøkte å forklare McCain at etterforskningen av Clintons bruk av privat e-postserver ble fullført, mens etterforskningen av Russlands innblanding i valget fremdeles pågår.

McCain snakket deretter videre om at man hadde konkludert i én sak og ikke i en annen, uten å virke å forstå at den ene saken ble fullført i fjor sommer og den andre ble opprettet i høst.

JAMES COMEY vitnet foran Senatet torsdag.

Etter høringen måtte senator McCain forklare pressen hva han drev med.

- I det ene tilfellet ble etterforskningen avsluttet, i det andre kommer det nyheter hele tiden. Det er det jeg forsøkte å få fram. Jeg klarte det åpenbart ikke veldig bra, sa McCain til CNN etterpå.

Senere sendte han også ut en pressemelding, etter at han hadde fått vite om alle reaksjonene på Twitter.

«Jeg får inntrykk fra Twitter at mine spørsmål gikk over hodet på folk. Kanskje jeg ikke bør sitte oppe så sent og se på Diamondbacks-kamper. Det jeg forsøkte å få fram, var hvorvidt Mr. Comey mener at noen av hans interaksjoner med presidenten kvalifiserer til obstruksjon av en etterforskning. I tilfellet med Clintons e-poster, var Mr. Comey villig til å gå utenom sin rolle som etterforsker og uttrykke sin mening om at «ingen fornuftige aktorer» ville konkludere om bevisene. Jeg ønsket at Mr. Comey skulle bruke den sammen tilnærmingen til nøkkelspørsmålet rundt hans interaksjon med president Trump – hvorvidt presidentens oppførsel kvalifiserer som obstruksjon. Selv om jeg rotet bort en mulighet med dagens høring, mener jeg fremdeles at spørsmålet er viktig og har planer om å sende dette inn skriftlig til Mr. Comey», sier McCain i en pressemelding.