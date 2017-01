ANNONSE

Like før klokken ti tirsdag kveld var det et jordskjelv 221 kilometer sørvest for byen Nadi på Fiji, ute i Stillehavet.

Ifølge US Geological Survey (USGS) skal styrken på jordskjelvet ha vært på 7,2 på Richters skala. Samme kilde melder at dybden på skjelvet skal ha vært 15,2 kilometer.a

Nyhetsbyrået Reuters melder tirsdag kveld at man frykter tsunamibølger etter et jordskjelv sørvest for Fiji. Samtidig skriver en varslingstjeneste for tsunamier at det ikke er sendt ut noe varsel etter jordskjelvet.

BREAKING: Hazardous tsunami waves are possible for coasts within 300 km of epicenter after 7.2 magnitude quake southwest of Fiji: USGS — Reuters World (@ReutersWorld) 3. januar 2017