Juleterrorangrep avverget i Australia

De pågrepne planla å angripe flere populære steder i den sør-australske byen, blant annet togstasjonen, Federation Square og St. Pauls katedral, sier politisjef Graham Ashton i delstaten Victoria.

– De siste to ukene har vi gjennomført en kriminaletterforskning rundt det vi mener var en terrorplanlegging. Vi tror planen var å gjennomføre det vi kaller et multi-metode angrep, muligens på første juledag, sier han og legger til at angrepet skulle gjennomføres ved bruk av eksplosiver. (©NTB)