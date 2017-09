Julia Louis-Dreyfus (56) har fått brystkreft

Fortalte om sykdommen på sin Instagram-kontro.

Seinfeld-stjernen fortalte torsdag på Instagram at hun har fått diagnosen brystkreft.

- En av åtte kvinner får brystkreft. I dag er jeg en av dem, skriver hun.

- Den gode nyheten er at jeg har den mest fantastiske gruppe mennesker som støtter meg og familie og venner som bryr seg, samt en fantastisk forsikring gjennom fagforeningen. Den dårlige nyheten er at ikke alle kvinner er så heldige, så la oss bekjempe all kreft og gi hele befolkningen helseforsikring.

Hun har signert med fornavnet. Hun sier ikke mer om eget sykdomsbilde.

Louis-Dreyfus vant nylig prisen for beste kvinnelige skuespiller i en komedie under årets Emmy-utdeling, for sin innsats i «Veep». Det gjør henne til tidenes mestvinnende for samme rolle. Hun har fått prisen seks år på rad.

- Det er og fortsetter å være mitt livs rolle, og er et eventyr av pur glede, sa hun i sin takketale da prisutdelingen gikk av stabelen for halvannen uke siden.

