Etter seks dager med juryforhandlinger, velger dommeren i Cosby-saken og annullere saken. Juryen har ikke klart å komme til noen kjennelse, melder The New York Times.

Det var fredag juryen informerte dommeren i saken at de ikke har greid å komme til enighet på noen av tiltalepunktene etter fire dagers drøftinger.

Lørdag - etter to nye dager - kommer meldingen om at dommeren annullerer saken.

Komikeren Bill Cosby er tiltalt for seksuelle overgrep mot Andrea Constand.

Hans advokater har hevdet at de var elskere og at de seksuelle forbindelsene var frivillig. Hun har hevdet at Cosby ga henne piller som satte henne ut av spill før han voldtok henne.

Flere titalls kvinner har stått fram med anklager mot Cosby, men saken til Constand er den eneste som ikke er foreldet.

