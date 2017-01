Justisdepartementet feller knusende dom over Chicago-politiet

ANNONSE

Institusjonelle problemer internt i politiet har ført til flere alvorlige brudd på sivile rettigheter i flere år, mener justisdepartementet.

Departementet mener politiet ikke er tilstrekkelig opplært, og mangler et justissystem som kan holde dårlige eller kriminelle politiansatte ansvarlige for handlingene sine.

– Den resulterende svekkelsen av tillit og ansvarliggjøring av politiet er ikke bare negativt for byens innbyggere, men også for dyktige og dedikerte politimenn som forsøker å gjøre jobben sin på best mulig måte, sier riksadvokat Loretta Lynch.

Hun mener fredagens rapport bør danne grunnlag for «vanskelig, men nødvendig arbeid med å bygge et sterkere, tryggere og mer forent Chicago for alle som kaller det sitt hjemsted».

FORLIK: Chicago-borgermester Rahm Emanuel har inngått et forlik med justisdepartementet, der han forplikter seg til å forbedre byens politi.

Forskjellsbehandler

Evalueringen av det som er en av USAs største politistyrker, med 12.000 ansatte, begynte i desember 2015, etter at videoer viste at politiet skjøt og drepte den mørkhudede tenåringen Laquan McDonald.

Politimannen Jason Van Dyke skjøt 16 ganger, mens McDonald gikk ned gata med ryggen vendt mot politimannen i besittelse av en mindre, sammenbrettet kniv.

Van Dyke hevdet han ble truet med kniven. Han ble imidlertid senere tiltalt for overlagt drap, ettersom verken opptaket eller øyenvitner bekreftet hans versjon.

Dette førte til omfattende protester og kostet Chicagos politisjef jobben. En måling i 2016 viste at to av tre unge afroamerikanere og fire av ti unge latinamerikanere hadde opplevd eller kjente noen som hadde opplevd vold eller trakassering fra politiet i Chicago.

Lover reformer

Justisdepartementet og byen Chicago undertegnet fredag en felles uttalelse der de forpliktet seg til å forbedre byens politi. Avtalen skjer under en såkalt «consent decree», et rettslig forlik mellom to parter der ingen påtar seg skyld

Den prinsipielle avtalen gir kun brede retningslinjer, blant annet at de skal bli mer gjennomsiktige, og forbedre treningen og ansvarliggjøringen av dårlige politiansatte.

Borgermester Rahm Emanuel uttaler at han vil øke oppsynet med byens politi og ansette flere politiløytnanter og andre tilsynsmenn.

Trump-usikkerhet

Flere tilfeller av politivold i andre deler av USA, blant annet drapene på Philando Castile i Minnesota og Alton Sterling i Baton Rouge, utløste en nasjonal debatt om politiets behandling av svarte amerikanere.

I løpet av Obamas regjeringstid har justisdepartementet etterforsket 25 politidistrikt, noe som ifølge New York Times i flere tilfeller har ført til omfattende politireformer, ofte gjennom slike rettslige forlik.

Spørsmålet mange amerikanere nå stiller seg er hva USAs kommende president Donald Trump og hans utpekte riksadvokat Jeff Sessions vil gjøre med politireformene fremover.

Sessions har uttalt at han mener mange av politioverhalingene går for langt, og mener de går urettferdig hardt utover ansatte i politiet. Han har også stilt seg kritisk til forlikene som danner grunnlaget for reformene. (©NTB)