Kampen mot AIDS har halvert dødsfallene

Stadig færre dør og blir smittet av AIDS.

Ny statistikk viser at AIDS-epidemien er på retur. Mens det døde 2,0 millioner mennesker av sykdommen i 2005, var tallet i fjor nesten halvert.

- Selvsagt er ikke 1,1 millioner AIDS-dødsfall i 2015 gode nyheter. I virkeligheten er det et skremmende tall. Men det synker, og har sunket i ti år allerede, skriver Der Spiegels helsejouralist Guido Mingels.

Grafikken viser hvordan kampen mot AIDS har lykkes.

I 2000 var det omtrent 30 millioner HIV-smittede, og bare 700.00 av dem hadde fått AIDS-medisiner.

I 2015 var antallet HIV-smittede økt til 38 millioner, men nesten halvparten av dem har fått medisin som gjør at de kan leve med sykdommen.

Ifølge FNs program mot AIDS er tallet behandlede nå økt til 19,5 millioner - for første gang over halvparten av alle de smittede.



VINNER KAMPEN MOT AIDS: Antallet som dør faller, mens stadig større andel (orange farge) av de HIV-smittede har fått medisiner som gjør at de kan leve med sykdommen.

- Vi ser færre HIV-smittede, spesielt i det østlige og sørlige Afrika, hvor nye HIV-smittede har falt med en tredjedel på bare seks år, sier UNAIDs direktør Michel Sidebé.

- For hver dollar vi invester i AIDS, får vi tilbake åtte dollar, sier han.

90-90-90-visjonen

FNs kamp mot den dødelige sykdommen bygger på den såkalte 90-90-90-visjonen. Målet er at 90 prosent av alle som er HIV-smittede skal vite om det, at 90-prosent av de HIV-smittede skal få behandling, og behandlingen er effektiv for 90-prosent.

I de siste årene har spesielt dødsfall blant kvinner falt sterkt, men også betraktelig færre menn dør av AIDS.

Kurven til venstre viser at antallet AIDS-dødsfall faller - mens kjønnsfordelingen (til høyre) viser at det særlig er færre dødsfall blant kvinner.

Det store unntaket fra den positive trenden er Øst-Europa og Sentral-Asia, der det er enorm vekst i nye HIV-smittede - og dødsfallene fortsetter å stige, spesielt i Russland.

Bare 1/5 av de HIV-smittede i øst-Europa og sentral-Asia får effektiv behandling.

Antallet AIDS-dødsfall fortsetter å stige i øst-Euorpa og sentral-Asia.

HIV-epidemien fortsetter å øke i øst-Europa og sentral-Asia, skriver FN-organet, som anslår at 190.000 nye ble smittet i regionen i 2016 - mot 120.000 i 2010. Mange av dem er sprøytenarkomane.