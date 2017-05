ANNONSE

18. mai vil britiske prins Charles lansere en konkurranse om å skape emballasje som er lettere å resirkulere, og å skape emballasje som fører til mindre plast i havet. Du kan lese annonseringen fra det britiske kongehuset nederst i saken.

I den forbindelse har Britiske BBC utfordret organisasjonen for selskaper som driver med resirkulering, The Recycling Association, til å fortelle hvilke typer emballasje som er vanskeligst å resirkulere.

Flere av kandidatene, inkludert «vinneren», finnes i norske butikkhyller.

Generelt er det slik at desto flere materialer en emballasje består av, desto vanskeligere er det å resirkulere den.

Pringles-emballasjen kåres til den emballasjen som er vanskeligst å resirkulere. Årsaken er at den har metallbunn som er limt fast i et kartongrør. Røret er kledd med aluminium på innsiden. På toppen har den et plastlokk og aluminiumsfolie.

Sprayflasker i plastikk er ofte vanskelige, fordi spraytoppen består av en annen type plastikk en selve flasken. I tillegg er det ofte metall inne i pumpen til sprayflasken, og det metallet er det vanskelig å få ut.

Svart plastikk er vanlig som emballasje for kjøtt, men den svarte fargen gjør plastikken verdiløs for resirkulering, konstaterer The Recycling Association.