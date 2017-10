Katalansk leder vil ikke tale i nasjonalforsamlingen i Madrid

Catalonias separatistleder Carles Puigdemont reiser likevel ikke til Madrid for å tale i nasjonalforsamlingen om regionens ønske om å løsrive seg fra Spania.

- Han kommer verken til å reise torsdag eller fredag, opplyser en talskvinne for regionsmyndighetene i Catalonia onsdag ettermiddag, ifølge AFP.

Puigdemont skulle etter planen besøke hovedstaden dagen før overhuset i nasjonalforsamlingen holder en avstemning om hvorvidt regjeringen skal kunne frata Catalonia selvstyret. Overhuset, eller senatet, har antydet at den katalanske lederen skulle få holde en forsvarstale i et forsøk på å hindre de folkevalgte i å avsette ham og ministrene hans.

I stedet skal Puigdemont delta på et møte i regionsforsamlingen torsdag for å presse på for å fortsette forsøket på løsrivelse, ifølge nyhetsbyrået Aps kilder.

Kildene tilhører ulike partier i regionsforsamlingen og ønsker ikke å bli navngitt.

Senere onsdag skal tilhengere av katalansk uavhengighet demonstrere i Barcelona.

Uklar strategi

Det er fortsatt uklart hvordan Catalonias ledere vil svare på trusselen fra Madrid. Men ifølge lokale medier vurderer regionregjeringen flere alternativer: Å utlyse nyvalg i Catalonia eller å erklære selvstendighet – med eller uten et påfølgende valg.

Tirsdag kveld var det ifølge avisen La Vanguardia en intens debatt mellom flere katalanske regjeringsmedlemmer om veien videre. Møtet varte til sent på kveld, men uten at det ble fattet noen beslutning.

Flere mener at Catalonia bør akseptere Madrids krav om et nyvalg i januar for å unngå at regionen mister selvstyret, opplyser en kilde nær Puigdemont.

Bakteppet er at den katalanske regjeringen 1. oktober gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet. Folkeavstemningen var på forhånd erklært ulovlig av spansk høyesterett.

- Kun midlertidig

Sist lørdag besluttet den spanske regjeringen å aktivere grunnlovens paragraf 155, som åpner for å frata Catalonia makt og avsette regionregjeringen under helt spesielle omstendigheter.

I en tale i nasjonalforsamlingen onsdag understreket statsminister Mariano Rajoy at tiltakene, som skal behandles i overhuset fredag, kun vil være midlertidige.

Han framholdt at Madrids overtakelse bør avsluttes etter at det er gjennomført et nytt valg på en katalansk regionsforsamling og det er gjenopprettet det Rajoy omtalte som lov og orden i regionen. (©NTB)

Mest sett siste uken