Økende press mot Trump-rådgiver

- Det er bred enighet i Det hvite hus om at Flynn løy, sier en kilde i Trumps administrasjon til Washington Post.

- Jeg blir veldig overrasket hvis Flynn varer mye lenger, legger kilden til.

Bakgrunnen for saken er Washington Posts avsløring av at Flynn skal ha diskutert USAs sanksjoner mot Russland med den russiske ambassadøren i Washington i slutten av desember.

Flynn benektet først at dette hadde skjedd, men uttalte senere at han ikke var helt sikker. Hvis diskusjonene fant sted, kan det ha vært i strid med en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs utenrikspolitikk.

- Må forklare seg

Flere kilder gir uttrykk for at Flynn har feilinformert andre medlemmer av regjeringen. New Jerseys guvernør Chris Christie, som tidligere samarbeidet tett med Trump, mener Flynn må forklare seg overfor presidenten.

De siste dagene har flere representanter for regjeringen unnlatt å forsvare Flynn når de har fått spørsmål om saken. Flere kilder hevder at Trump selv har uttrykt frustrasjon – men dette avvises av hans pressetalsmann Sean Spicer.

Mens enkelte regjeringskilder hevder at Flynn ligger svært tynt an, mener andre det er lite trolig at Trump vil sparke ham nå. Det ville i praksis vært å innrømme feil samtidig som saken granskes av amerikanske medier.

Utviste diplomater

Trumps regjering har bekreftet at Flynn hadde kontakt med ambassadør Sergej Kisljak flere ganger mot slutten av fjoråret. Kilder har opplyst til nyhetsbyrået Reuters at Flynn og Kisljak snakket sammen fem ganger på telefon 29. desember.

Dette var samme dag som daværende president Barack Obama utviste 35 russiske diplomater. Straffetiltaket ble iverksatt etter at amerikansk etterretning konkluderte med at Russland hadde hacket epostkontoer og lekket informasjon for å hjelpe Trump i valgkampen.

Mange tok det for gitt at Russlands president Vladimir Putin ville svare med å utvise amerikanske diplomater. Men det gjorde han ikke. I stedet inviterte han barna til USAs diplomater i Moskva til nyttårsfeiring.

"Flott beslutning", skrev Trump på Twitter da det var klart at Putin ville vente og se an situasjonen. "Jeg har alltid visst at han er veldig smart", la han til.

To kilder opplyser til Washington Post at Flynn på dette tidspunktet hadde snakket med Kisljak og bedt Russland om ikke å overreagere. Kisljak skal ha fått forståelsen av at Obamas sanksjoner kunne revurderes etter at Trump var innsatt.

Kritisk til islam

Det føderale politiet FBI er i gang med en gransking av Flynns kontakt med Kisljak, ifølge Washington Post.

Demokratene i Kongressen mener Flynn bør fratas sikkerhetsklareringen sin. Det ville mildt sagt vært problematisk for den nasjonale sikkerhetsrådgiveren.

Flynn er i utgangspunktet en av de mest kontroversielle personene i Trumps nærmeste krets. Den tidligere generalen er svært kritisk til islam og har hevdet at det er rasjonelt å frykte muslimer. I en bok han ga ut i fjor, skrev han at en "verdenskrig" mot ytterliggående islamister allerede er i gang.

I tillegg er Flynn blitt kritisert for å spre falske nyheter om Hillary Clinton, og for å ha deltatt i en feiring av den russiske TV-kanalen RT, som anklages for å spre propaganda. Under middagen i Moskva i 2015 ble Flynn plassert ved siden av Vladimir Putin. (©NTB)