Khalid Masood (52) mistenkes for å stå bak London-terroren

Saken oppdateres.

Han var ikke var under noen pågående etterforskning, men han er domfelt tidligere, skriver Aftenposten.

52-åringen var ifølge britisk politi dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, blant annet for ulovlig våpenbesittelse og vold. Den første dommen fikk han alt i 1983, mens den siste var fra desember 2003 da han ble funnet skyldig i å bære kniv.

Ikke tidligere dømt for terror



Masood, som ble drept under angrepet, var ikke dømt for terrorrelaterte forhold.

Han er opprinnelig fra Kent i England, men har bodd mesteparten av livet sitt i West Midlands, opplyser Sky News.

Politiet i London opplyser at Masood hadde flere ulike aliaser som han opererte med.

Statsminister Theresa May bekreftet tidlig torsdag morgen at han tidligere hadde vært etterforsket for ekstremisme.

May talte til Underhuset torsdag før politiet hadde gått ut med identiteten til Khalid Masood.

– Mannen var født i Storbritannia. For noen år siden ble han etterforsket av MI5 etter at det hadde oppstått bekymring knyttet til voldelig ekstremisme, sa hun i Parlamentet.

I Birmingham har en leilighet blitt gjennomsøkt av politiet. Naboer har fortalt at det var tungt bevæpnet politi som stormet leiligheten i andre etasje i Hagley Road natt til torsdag, skriver Sky News.

Drepte med bil og kniv



Den ytterliggående islamistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for angrepet.

Utstyrt med bil og kniv oppnådde gjerningsmannen enorm oppmerksomhet da han drepte tre mennesker i sentrum av London onsdag.

Politiet har så langt i etterforskningen arrestert åtte personer.

Tre mennesker ble drept i onsdagens angrep, og over 40 mennesker ble såret. Tilstanden til flere av de sårede er fremdeles kritisk.