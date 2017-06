Khan krever politisk handling etter London-brannen

ANNONSE

I et brev skriver Khan at omfanget av katastrofen er for stort til at lokale myndigheter kan klare å håndtere den på egen hånd. Beboere i andre boligblokker i London er "livredde for at det samme kan skje med dem", skriver han.

Bygningen var kledd med fasadeplater som er laget av plast. Platene er forbudt i høye boligblokker i USA og i Tyskland, men lovlig i Storbritannia. Ifølge produsenten Omnis Exteriors koster planene 22 kroner mindre per kvadratmeter enn brannsikre plater fra samme produsent.

I brevet, som er gjengitt av The Guardian , skriver London-ordføreren at saken ikke bare handler om hvilke materialer som var benyttet på fasaden. Det er også viktig å avdekke alle sider ved rehabiliteringen av bygget, inkludert brannbeskyttelse i etasjeskillerne, påpeker han, og tar til orde for strengere krav til standarder og tilbakekallingsordninger for brannfarlige hvitevarer.

– Hvis regjeringen har noen som helst slags grunn til å anta at spesifikke boligblokker kan være i fare, bør beboerne flyttes til andre boliger i lokalområdet umiddelbart, mens blokkene undersøkes, skriver Khan.

30 døde

Antall omkomne har økt fra 17 til 30 mennesker. Antallet ventes å fortsette å stige etter hvert som brannmannskapene gjennomgår bygningen. Torsdag uttalte politiet at det håper det endelige tallet ikke blir høyere enn 100.

24 mennesker er fortsatt innlagt på sykehus etter brannkatastrofen. Tilstanden er kritisk for tolv av dem.

Årsaken til brannen er ennå ikke kjent. Men ingenting tyder på at den var påsatt, opplyste politiinspektør Stuart Cundy i London-politiet fredag.

Dronning-besøk

Labour-leder Jeremy Corbyn og ordfører Sadiq Khan møtte torsdag pårørende og husløse som er innkvartert i Westway Sports Centre. Statsminister Theresa May møter på sin side kritikk etter at hun under et besøk på branntomten torsdag ikke ville møte pårørende.

May begrunnet det med bekymring rundt sikkerheten. Men sikkerheten var god nok for dronning Elizabeth, som fredag ankom pårørendesenteret sammen med prins William, skriver The Guardian.

May sendte tidligere samme dag i stedet sin mat- og miljøminister Andrea Leadsom for å møte pårørende. Leadsom ble av sinte pårørende konfrontert med hvor May er.

Etter at dronningens og prinsens besøk var over, besøkte imidlertid May sykehuset Chelsea and Westminster, der ni brannofre får behandling.

Mange skjebner

Dronningen, kledelig kledd i kongeblå kåpe og hatt, "så ut til å skjønne det vi har vært gjennom", sier 17 år gamle Rihanna Levi, som fikk noen ord med dronningen og som bor ved siden av blokken som brant.

Om Corbyns besøk sier Rihanna Levis' mor Marcia at "du kunne se at Corbyn mener alvor med sine ord". Om May sier Rihannas 28 år gamle søster Naomi: – Jeg har ingenting å si om den kvinnen.

May tok imidlertid torsdag til orde for full gransking av brannen.

Avisen The Sun har gjennomgått informasjon om beboerne. De yngste var bare noen måneder gamle, mens de eldste var langt over 80 år. Det er også flere nasjonaliteter blant dem.

The Sun gjengir også innholdet i telefonsamtaler noen av de savnede beboerne rakk å ha med sine nærmeste før hele blokken var overtent. Avisen trykker bilder av flere av dem, hentet fra sosiale medier.

