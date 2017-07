Kina bygger skogby for 30.000 innbyggere - og 40.000 trær

ANNONSE

Skogbyen, som den blir kalt, skal bygges nord for Liuzhou sør i Kina. Italienske Stefano Boeri (60) og hans kontor er hyret inn som arkitekter og har tegningene klare. Byen designes for å absorbere CO2 og forurensning og produsere ren luft.

Bærekraftig og selvforsynt

Den planlagte byen skal gi plass til 30.000 innbyggere og være selvforsynt med strøm og varme gjennom jordvarme og solcellepaneler. For å sikre bærekraften, skal det også være plass til 40.000 trær og rundt én million planter med stort spenn av arter. Trærne og plantene skal ikke bare stå i parker, hager og langs gatene, men også dekke bygningsfasader og tak. Dette skal gjøre det mulig å skape en by som er selvforsynt med frisk luft og som kan absorbere 10.000 tonn CO2 og 57 tonn med støv og forurensning i året, skriver Stefano Boeri Architetti på selskapets hjemmeside.

Den nye byen skal romme boområder, næringsareal og rekreasjonsområder, to skoler og et sykehus og er planlagt bygget i et område langs elva Liujiang. Den skal forbindes med Liuzhou med hurtigtog - elektrisk selvsagt.

Kina kaster seg på den grønne bølgen. I 2016 kom myndighetene med nye retningslinjer som forbød bygging av «bisarre» bygg. Fokuset skal nå være på «økonomiske, grønne og vakre bygg».

Inspirert av Europa

Boeri Stefano og hans arkitekter har allerede gjort seg bemerket med sin «vertikale skog» i Milano, en modell for bærekraftige bygg.

