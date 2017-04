Kina: Nord-Korea-konflikt kan bryte ut når som helst

ANNONSE

– Dialog er den eneste mulige løsningen, sa Kinas utenriksminister Wang Yi på en pressekonferanse med sin franske kollega Jean-Marc Ayrault ved sin side i Beijing fredag.

Wang konstaterer at situasjonen nå er så tilspisset at "en konflikt kan bryte ut når som helst". Han advarer om at "det ikke er noen vinner" i noen krig.

Les også: Trump sender krigsflåte verdt 120 milliarder mot Nord-Korea

USA og Sør-Korea står sammen i sin kamp for å motarbeide Nord-Korea, og Nord-Korea gjør det samme, noe som skaper "en potensielt farlig situasjon", sa Wang.

Torsdag kom nyheten om at USA truer Nord-Korea med angrep. Nord-Korea svarte med å uttale at de utfører prøvesprengninger når det passer dem. USA har også tidligere advart Nord-Korea.

Trump: - Stor tiltro til Kina

– Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Wang.

På Twitter skrev USAs president Donald Trump torsdag at han har stor tiltro til at Kina kan håndtere Nord-Korea, men la til at hvis Kina ikke klarer det, kommer USA og dets allierte til å gripe inn.

Janpan følger også situasjonen på Korea-halvøyen tett. Nord-Korea kan være i stand til å skyte opp raketter utstyrt med nervegassen sarin, advarer Japans statsminister Shinzo Abe.





Skjøt opp rakett

Det var i en tale i parlamentet torsdag at Abe advarte mot at Nord-Korea kan ha evne til å utføre et slikt angrep. Uttalelsen hans kommer samtidig med at det er økende bekymring for at Nord-Korea kan være i ferd med å forberede en ny atomprøvesprengning eller prøveoppskyting av et ballistisk missil.

I forrige uke skjøt Nord-Korea opp en mellomdistanserakett i retning Japan, den sjette prøveoppskytingen så langt i år. Abe snakket deretter med USAs president Donald Trump på telefon.

Lørdag feirer nordkoreanske myndigheter at det er 105 år siden landets grunnlegger Kim Il-sung ble født.

Har du sett denne videoen?