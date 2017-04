Kina rasjonerer dopapir til turister

ANNONSE

Mangel på dopapir på offentlig toaletter i Kina gjør at folk tar med seg ekstra mye når de først kommer over en dorull. Det er turistmyndighetene i den kinesiske hovedstaden lei av, og de installerer nå systemer for ansiktsgjenkjenning. Etter skanning av ansiktet ruller en dispenser ut 60 centimeter dopapir. Det tar ni minutter før operasjonen kan gjentas.

– I dagens Kina er folk svært entusiastiske til turisme, og vi har innledet en ny æra når det gjelder turisme. Folks forventninger til toalettene blir høyere, sier turistforskeren Zhan Dongmei ved Kinas turisthøyskole.

Mange doruller

For å få høyeste score fra nasjonale turistmyndigheter er det et kriterium at det er mange doruller på toalettene. Men ved det 600 år gamle Himmeltempelet i Beijing trengte de en metode for å hindre at faste kunder tok med seg toalettpapiret for å bruke det ved neste dobesøk. Dermed ble den nye teknologien installert.

Satsingen på offentlige toaletter har vært enorm i Kina de to siste årene. I Beijing er det vedtatt at det skal bygges minst 34.000 offentlige toaletter, mens 23.000 pusses opp. Myndighetene oppmuntrer også til bygging av doer i vestlig stil, som man sitter på, i stedet for de tradisjonelle der man setter seg ned på huk. Oppgraderingen har allerede kostet rundt 25 milliarder yuan (cirka 30 milliarder kroner).

Rettferdighet

Shanghai har dessuten fått sin første kjønnsnøytrale offentlige toalett for å bidra til større tilgjengelighet og effektivitet.

– Kvinner blir stående lenger i dokøer enn menn, og det er rettferdig at menn og kvinner venter i den samme dokøen, sier Zhu Jingyi, en av innbyggerne i Shanghai som setter pris på den nye satsingen.

Ifølge Zhan fra Turisthøyskolen er 90 prosent av toalettrevolusjonen fullført, men han understreker at slaget ikke er vunnet før de mange nye toalettene holdes rene og pene. (©NTB)

Opphavet til denne saken er en melding fra nyhetsbyrået Associated press (AP) publisert 3. april. NTB opplyser til Nettavisen at saken har vært omtalt tidligere - for ordens skyld - før 1. april.