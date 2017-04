Kina skryter av Norges innsats for normalisering

ANNONSE

Xi håper at Kina og Norge kan styrke samarbeid om forskning i Arktis og innen miljøsaker, og at Norge kan ”spille en mer proaktiv rolle i å styrke samarbeidet mellom Kina og Norden”.

China Daily skriver at det er ti år siden en norsk statsminister besøkte Kina, og at forbindelsene forverret seg i 2010. Årsaken til at forholdet plutselig frøs til – fredspristildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo – er ikke nevnt i artikkelen.

Utveksling før OL

Ifølge den kinesiske avisen skal Solberg også ha uttrykt støtte til de gigantiske, kinesiske planene om å bygge en ny silkevei gjennom Sentral-Asia, via Russland og Tyrkia, til Europa. De to landene bør bruke dette initiativet til å styrke det eurasiske samarbeidet og felles utvikling, skal Xi ha understreket.

Den mektige presidenten skal også ha uttrykt ønske om utvekslingssamarbeid i forbindelse med vinter-OL i Beijing i 2022. En samarbeidsavtale om dette ble undertegnet under Solbergs besøk.

Xi hyllet også Norges innsats for å få de politiske forbindelsene mellom de to landene på beina igjen. Forbindelsene og samarbeidet vil bli utviklet videre, så lenge de to landene likebehandler hverandre og viser gjensidig respekt for hverandres kjerneverdier og viktigste interesser, ifølge Xi.

– God tone

Disse formuleringene finnes i den felles politiske erklæringen mellom Norge og Kina fra før jul. Det var den som banet vei for normaliseringen, som ble kronet med Solbergs offisielle besøk de siste fem dagene. Besøket ble avsluttet mandag.

Regjeringen har blitt kritisert for å ha vært for ettergivende i erklæringen.

Solberg mente selv at hun hadde en god tone med president Xi da de to møttes. Hun beskrev møtet som ”godt og fruktbart” og sier de to diskuterte internasjonale spørsmål, Xis møte med sine amerikanske kollega Donald Trump nylig og Kinas fremtidige samarbeid med USA.

– Det er viktig for hele verden at Kina og USA står på en samarbeidslinje fremover, sier Solberg.