Kinas militære forbereder seg på Trump-konflikt

«Kinas trapper opp beredskapen for mulig militær konflikt med USA» skriver China Morning Post tirsdag. Avisen, som er et talerør for det kinesiske regimet, skriver at Beijing forbereder seg på et dårligere forhold til USA, med et spesielt fokus på sikkerhet til havs.

Folkets frigjøringshær skrev allerede 20. januar at det nå er større sjanse for krig med USA i Stillehavet. «En krig innen denne presidentperioden» eller «Det bryter ut krig inatt» er ikke lenger bare slagord, sier Folkets frigjøringshær på sin hjemmeside, skriver avisen.

Kina peker på Trumps signaler om en ny strategi i Asia, amerikansk militær tilstedeværelse i Øst- og Sørkinahavet, og utplassering av missilforsvar i Sør-Korea som særlige problemområder.

Konflikten



Kina bygger kunstige øyer i Stillehavet, og mener at deler av havene, som anses som internasjonalt farvann, er å regne som kinesisk territorium.

Avisen peker spesielt på uttalelser fra talsmann Sean Spicer i Det hvite hus som har sagt at USA vil sørge for å forsvare internasjonalt farvann.

- Det er et spørsmål om disse øyene er i internasjonalt farvann, og ikke en del av Kina. Vi kommer til å forsvare at internasjonale territorier ikke blir tatt over av ett land, blir Spicer sitert på av CMP.

Talsperson Hua Chunying i Kinas utenriksdepartement svarte på uttalelsen med at man må «være forsiktig med hva man sier og gjør slikat man ikke ødelegger freden og stabiliteten i regionen».

Her er Kinas ikke-liste



I artikkelen har China Morning Post lagt inn en video som lister opp hva Trump kan gjøre for å forsure forholdet med Kina.

Sanksjonere mot selskaper som hjelper Kina å bygge en kunstig øy i Sørkinahavet.

Amerikanske krigsskip som «uskyldig» passerer øyene Spratly og Paracel.

Amerikansk militæraktivitet mindre enn 12 nautiske mil fra øya Spratly.

Ta opp menneskerettighetsspørsmål med Kina.

Møte Dalai Lama

Installere THAAD antimissilsystem i Sør-Korea.

Doble tilstedeværelsen av amerikanske styrker i Sør-Korea.

Navngi Kina som en kursmanipulator.

Sette 45 prosent toll på kinesiske varer.

Hindre tilgang til kildekodene i amerikanske produkter.

Bilateral avtale med IP-tyveri straffer for Kina.