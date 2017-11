Kirkeskytingen i Texas: Pastorens datter (14) blant ofrene

Mange drept og såret etter masseskyting i kirke i Texas.

Gjerningsmannen som åpnet ild under en gudstjeneste i First Baptist Church på det lille stedet Sutherland Springs i Texas søndag skjøt mot barn og voksne.

Blant de som er drept er 14 år gamle Annabelle Renee Pomeroy, datter av pastor Frank Pomeroy.

Foreldrene var ikke i kirken da skytingen inntraff. Pastoren var i Oklahoma. Han bekrefter overfor ABC News at datteren er blant ofrene.

- Annabelle var et veldig vakkert og spesielt barn, uttalte han til nyhetskanalen per telefon.

Politiet har bekreftet at minst 20 personer er drept i masseskytingen som skjedde ved 11.30-tiden lokal tid.

ABC News melder om minst 27 døde og 30 skadde med henvisning til en anonym politikilde.

Gjerningsmannen er identifisert som Devin Patrick Kelley, melder CBS News.

Kelley (26) bodde i New Braunfels, en forstad til San Antonio. Han har bakgrunn fra US Air Force, der han tjenestegjorde fra 2009 til 2013, melder Daily Beast.

