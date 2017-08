Kjempskyskraper i brann i Dubai

Skyskraperen Torch Tower begynte sent torsdag kveld å brenne.

Det brenner kraftig i en skyskraper på 86 etasjer i Dubai i De forente arabiske emirater.

Alle beboerne skal være evakuert fra bygget, som er et av de høyeste bolighusene i verden.

Sivilforsvaret i landet bekreftet på Twitter at brannen brøt ut i The Marina Torch og at brannmannskapet arbeider med å få kontroll over ilden, melder ABC News.

Det er uklart om noen er skadd i brannen i bygget som ligger ved Dubai Marina.

En av beboerne sa til nyhetskanalen at det så ut til at brannen brøt ut rundt 65. etasje og spredte seg nedover. Selv bodde hun i 59. etasje og klarte å komme seg i sikkerhet ved å løpe ned trappene.

Hun sa videre at mange mennesker kom ut av bygningen, men la til at det var uklart om folk fortsatt var fanget inne. Flere øyevitner la ut videoer av brannen på sosiale medier der flammene slikker oppover det høye bygget.

Arbeidet med å reparere kledningen på bygningen etter en brann for to år siden pågikk fortsatt, ifølge beboeren.

Journalisten John O'Nolan er i nærheten, og skriver på Twitter at brannen spredte seg fort.

Fire in Dubai marina getting bigger and spreading up building. Lot of debris. Can’t tell which tower it is. Not many sirens pic.twitter.com/zYiPQXJ1e4 — John O'Nolan @ 🇦🇪 (@JohnONolan) August 3, 2017

- Brannen vokser raskt. Brennende materiale fra bygningen setter fyr på en nabobygning. Det virker som det er noen brannmenn på plass, men det ikke mye aktivitet, skriver han.

Den sammen bygningen ble rammet av brann i 2015. Bygningen er hele 336,8 meter høy.

Dubai Media Office melder på Twitter at myndighetene natt til fredag jobber med å skaffe personer som er rammet av brannen husly på Princess Tower. Folk i området kan ringe 999 for assistanse.

Røyk og flammer stiger opp fra brannen i Torch Tower i Dubai Marina natt til fredag norsk tid.

- Dubais brannvesen og sivilforsvar har kontroll over brannen, melder Dubai Media Office på Twitter.

Bilder og videoer på Twitter skal vise brannen natt til fredag.

No injuries have been reported so far in the Torch Tower fire incident — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 3, 2017

Spread all over tower now in multiple places. pic.twitter.com/cSLnJlX0Mb — John O'Nolan @ 🇦🇪 (@JohnONolan) August 3, 2017