Kjendiser og fans sørger over Roger Moore

ANNONSE

Sir Roger Moore døde i Sveits etter en kort kamp mot kreft. Etter eget ønske vil han gravlegges i en privat begravelse i Monaco.

Bakgrunn: Roger Moore er død

I en uttalelse på hans Twitter-side står det: - Det er med tungt hjerte at vi må dele den grufulle nyheten at vår far, Sir Roger Moore, har gått bort i dag. Vi er knust.

Les Nettavisens portrett-intervju med Roger Moore fra 2008: - Min Bondpikefavoritt er...

Dean Cain, bedre kjent som Supermann i serien ved samme navn, har uttrykt sin sorg på Twitter, og det er han ikke alene om:



💔 #RIP Sir Roger Moore. It was an honor to know you, sir. pic.twitter.com/Uoq4ewczoM — Dean Cain (@RealDeanCain) May 23, 2017

R.I.P Sir Roger Moore. He was the king of cool. — Boy George (@BoyGeorge) May 23, 2017

We're utterly heartbroken to find out Sir Roger Moore has died. He was the greatest thing Britain ever did. — Stats Britain (@StatsBritain) May 23, 2017

We are heartbroken at the loss of our beloved Goodwill Ambassador and friend Sir Roger Moore. All our thoughts are with Sir Roger's family x pic.twitter.com/8cGA6pmXTC — Unicef UK (@UNICEF_uk) May 23, 2017

Saddened to hear Sir Roger Moore has passed away. James Bond should never die. — Gary Lineker (@GaryLineker) May 23, 2017

Roger Moore was a great actor, but beyond all, he was a warm-hearted human being, who gave many years to UNICEF + others. A true class act. pic.twitter.com/XXo6kqiCmV — Dharma Bhagalia (@Kloppholic) May 23, 2017

RIP Roger Moore — Colin o'donoghue (@colinodonoghue1) May 23, 2017

RIP #RogerMoore. You were the quintessential English gent and my favorite Bond. — Jeetendr Sehdev (@JeetendrSehdev) May 23, 2017