Kjøpte diamant for 120 kroner - selges for millioner

En diamantring som selges gjennom auksjonshuset Sotheby's i juni, har en svært uvanlig historie.

Diamanten går nå under hammeren for mellom 250.000 og 350.000 pund (mellom 2,7 og 3,8 millioner kroner).

Selgeren kjøpte ringen på et såkalt car boot sale på 80-tallet. Det er et slags loppemarkedet der privatpersoner samles og selger varer fra bagasjerommet på bilene sine.

Juvelansvarlig Jessica Wyndham sier til BBC at ringen var skitten og diamanten var slipt på en gammeldags måte som gjorde at den ikke skinte så mye. Derfor var det lett å bli lurt til å tro at den ikke var ekte.

Så ikke ut som diamant



- Med den gamle måten å slipe diamentene på, en antikk puteform, så reflekterer ikke lyset tilbake så mye som ved moderne sliping. Sliperne arbeidet mer utifra den naturlige formen til krystallen, for å bevare så mye av vekten som mulig, fremfor å gjøre den så briljant som mulig, sier hun.

Eieren trodde i alle år at ringen var en del av et teaterkostyme da hun kjøpte den i West Middlesex Hospital i Isleworth i Vest-London. I alle år brukte kvinnen den som en daglig pyntegjenstand, uviten om at ringen hun hadde på fingeren var en 26 carat stor diamant verdt millioner.

Svært uvanlig



- Ingen hadde en anelse om at ringen hadde noen egenverdi i det hele tatt, sier Jessica Wyndham ved Sotheby's til BBC.

- Det har vært ganske mange bagasjeromsalg opp gjennom årene. De har ingen historie med å selge antikviteter og heller ingen historie med å selge diamanter. Dette var et unikt funn, sier hun og legger til.

- De fleste av oss kan bare drømme om å eie en diamant av denne størrelsen.