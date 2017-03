Klart for Russland-høring i Senatet

ANNONSE

Blant de 20 personene som har sagt ja til å stille i høringen som åpnet torsdag, er president Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og svigersønn Jared Kushner.

Etterretningskomiteen ledes av republikaneren Richard Burr, som i utspørringen trolig vil legge større vekt på Russlands angivelige hacking og propaganda, enn på Trump-stabens påståtte medvirkning.

Burr advarte torsdag også europeiske land mot russiske forsøk på å påvirke valgutfall.

– Jeg tror de fleste innser at russerne aktivt er involvert i det franske presidentvalget, sa Burr.

Nett-troll

– Nærmere 1.000 betalte nett-troll jobbet ved et anlegg i Russland og tok i realiteten over en rekke datamaskiner, hevdet komiteens nestleder, demokraten Mark Warner, da han beskrev hendelsene i forkant av det amerikanske presidentvalget.

Både han og Burr lovet torsdag å ikke politisere høringen, men i stedet forsøke å komme til bunns i de alvorlige anklagene som er rettet mot Russland og mot Trumps valgkampstab.

Etterforskes av FBI

Amerikansk etterretning har tidligere konkludert med at Russland drev hacking og spredte desinformasjon for å sverte Hillary Clinton i valgkampen, trolig i et forsøk på å hjelp Trump til makten.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus innledet sin høring om samme tema tidligere i måneden, men komiteens leder, republikaneren Devin Nunes, har høstet sterk kritikk for å ha gjort høringen til en politisk forestilling.

I tillegg til de to høringene i Kongressen, har USAs føderale politi innledet en formell etterforskning i saken. FBI har bekreftet at Trump-medarbeideres påståtte kontakt med russiske etterretningsagenter er en del av denne etterforskningen.