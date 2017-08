Klimaendringer vil redusere matproduksjon

Klimaendringene vil ha stor negativ effekt på hvete-, ris- og maisavlinger, ifølge en stor vitenskapelig rapport som sammenfatter 70 studier.

De tidligere studiene har brukt en rekke metoder, fra eksperimenter i åkre, simuleringer av hvordan ulike avlinger reagerer på temperaturendringer, til statistiske modeller basert på vær- og avlingsdata.

– Alle disse metodene indikerer at økende temperaturer sannsynligvis vil ha negativ effekt på den globale avkastningen fra hvete, ris og mais, står det i rapporten som er publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ifølge rapporten vil hveteavlingene synke med 6 prosent for hver grad temperaturen stiger, målt i celsius. Risavlingene vil synke med 3,2 prosent og mais med 7,4 prosent for hver grad.

Sammen med soya, som ikke ble signifikant endret, utgjør disse tre matvarene to tredjedeler av maten verdens befolkning får i seg. Økt temperatur kan også føre til høyere avlinger enkelte steder, ifølge rapporten, men de fleste steder vil matproduksjonen synke.





