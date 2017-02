Knutby-pastoren etterforskes for å ha sendt trusselbrev

ANNONSE

Fossmo var pastor i Knutby Filadelfiamenighet, noen mil øst for Uppsala, da han ble dømt til livstid i fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk på sin da 23 år gamle kone. Dommen soner han i Visby-anstalten på Gotland i Østersjøen.

Svensk politi mener 45-åringen i slutten av januar forsøkte å sende flere brev til en kvinnelig betjent ved anstalten og en av hennes pårørende, skriver Aftonbladet. Ifølge avisen inneholdt brevene trusler om å skade, trakassere og bakvaske flere fengselsbetjenter.

I avhør nekter Fossmo for å ha noe med trusselbrevene å gjøre, til tross for at de er sendt fra avdelingen der han har sittet, sier Fossmos advokat Anton Strand.

Saken ble mandag oversendt til politiet for videre etterforskning. Fossmo er nå flyttet til en annen anstalt, der han tidvis holdes i isolasjon.

Det var 10. januar 2004 at Fossmos kone Alexandra ble funnet drept. Fossmo ble sommeren etter dømt for å ha manipulert parets tidligere barnepike til å drepe kona. Barnepiken ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drap og drapsforsøk.

