NEW YORK (Nettavisen): Kongressmann Steve Scalise (51) ligger fremdeles på MedStar Washington Hospital Center, to dager etter at han ble skutt da James T. Hodgkinson (66) gikk til angrep på en gruppe republikanske politikere under baseballtrening i Alexandria i Virginia.

- Hans status er fremdeles kritisk. Vi er oppmuntret av en forbedring i tilstanden, men vil trenge flere operasjoner, sier kirurg Jack Sava under en pressekonferanse fredag.

Scalise ble truffet i venstre hofte av én enkelt kule, men den gjorde skade på både bein, organer og blodårer.

- Det er vanskelig å spå hvor lenge han vil bli værende på sykehuset. Vi regner med at han vil kunne gå og forhåpentlig løpe igjen, sier Sava.

Kongressmannens kone Jennifer takker via hans stabssjef Brett Horton for den massive støtten som har kommet siden onsdagens grusomme hendelse.

- På vegne av Steve og barna vår vil jeg takke alle fra bunnen av hjertene våre for all støtte vi har fått.