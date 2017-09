Kraftig jordskjelv i Mexico by

Et kraftig jordskjelv har rammet Mexico by tirsdag ettermiddag.

Saken oppdateres!

Det er ennå ikke klart om skjelvet har ført til skader, men bygninger svaiet sterkt, og folk styrtet ut av kontorbygninger langs byens hovedgate Reforma.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde en styrke på 7,1, mens det mexicanske seismologiske senteret meldte om en styrke på 6,8. Skjelvet hadde sitt episenter i provinsen Puebla, øst for Mexico by.

Bilder falt ned fra vegger, gjenstander ble ristet ned fra bord og hyller, mens folk stupte under skrivebord for å verne seg.

Jordskjelvet inntraff knappe to uker etter det kraftige jordskjelvet i Mexico som tok livet av nærmere 100 mennesker.

Tidligere på dagen holdt myndighetene en omfattende øvelse mot jordskjelv, nøyaktig på dagen 22 år etter det store jordskjelvet i 1985 da minst 10.000 mennesker mistet livet.

Why yes that was an earthquake. pic.twitter.com/tno5O68E6x — Nick Zukin (@extramsg) September 19, 2017

Video del sismo ocurrido hace unos momentos, ese es el piso 38 de la Torre Reforma de #CDMX#Temblor pic.twitter.com/3ETFE0XGoT — Karla Romero. (@lacharlierom) September 19, 2017

